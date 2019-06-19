Бывший тренер «Урал-Грейта» Анзулович возглавил «Енисей»

Несколькими днями ранее сообщалось, что экс-наставник «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд принял решение продолжить тренерскую карьеру в России и возглавит красноярский «Енисей». Но всё же американец передумал и отказался от работы в стане сибиряков, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Тимур Ганеев.

Однако должность главного тренера «Енисея» не осталась вакантной. Команду принял опытный Дражен Анзулович. Хорват начал тренерскую карьеру в 2001 году и за это время поработал не только на родине, но и в России, Украине, Бельгии, Литве, Польше и Китае.

В период 2007-2008 гг. он возглавлял пермский «Урал-Грейт». В Литве он работал с «Литувос Ритас», а в Украине с некогда флагманом лиги БК «Донецк».

Последним местом работы Анзуловича была сборная Хорватия. Отметим, что под его руководством команда провалилась и не сумела квалифицироваться на чемпионат мира.