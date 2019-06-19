Пол конфликтует с Харденом и попросил обмена из «Хьюстона»

Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Крис Пол попросил у руководства клуба обменять его, сообщает Yahoo Sports. Причина такого запроса игрока кроется в конфликте с лидером команды Джеймсом Харденом.

В ходе сезона баскетболисты не общались друг с другом на протяжении двух месяцев, что нарушало атмосферу во всём коллективе. После вылета из розыгрыша плей-офф в завершившемся сезоне, Харден поставил вопрос ребром, призвав боссов клуба выбрать между ним и Полом. Все попытки Криса выйти на контакт с партнёром по команде были проигнорированы Харденом.

Источники сообщают, что отношения Пола и Хардена уже не спасти, а баскетболисты не испытывают уважения друг к другу.

Напомним, Пол стал игроком «Хьюстона» в 2017 году. Харден защищает цвета «Рокетс» с 2012 года.