Пол конфликтует с Харденом и попросил обмена из «Хьюстона»

Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Крис Пол попросил у руководства клуба обменять его, сообщает Yahoo Sports. Причина такого запроса игрока кроется в конфликте с лидером команды Джеймсом Харденом.
В ходе сезона баскетболисты не общались друг с другом на протяжении двух месяцев, что нарушало атмосферу во всём коллективе. После вылета из розыгрыша плей-офф в завершившемся сезоне, Харден поставил вопрос ребром, призвав боссов клуба выбрать между ним и Полом. Все попытки Криса выйти на контакт с партнёром по команде были проигнорированы Харденом.
Источники сообщают, что отношения Пола и Хардена уже не спасти, а баскетболисты не испытывают уважения друг к другу.
Напомним, Пол стал игроком «Хьюстона» в 2017 году. Харден защищает цвета «Рокетс» с 2012 года.
- 19 июня 2019
-
00:29
-
00:16
- 18 июня 2019
-
23:22
-
22:42
-
21:47
-
20:31
-
19:10
-
18:12
-
17:21
-
17:12
-
17:05
-
16:11
-
15:52
-
15:08
-
13:02
-
12:32
-
12:02
-
11:36
-
11:01
-
10:45
-
10:01
-
09:40
-
09:28
-
08:40
-
08:04
-
04:45
-
01:07
-
00:30
- 17 июня 2019
-
23:38
-
23:24
-
22:43
-
21:54
-
20:50
-
19:36
-
19:01