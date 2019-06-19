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Хорфорд рассчитывает заключить четырёхлетнее соглашение с другим клубом

Хорфорд рассчитывает заключить четырёхлетнее соглашение с другим клубом
Баскетбол / НБА 0

Центровой Эл Хорфорд закрыл переговоры о подписании нового трёхлетнего контракта с «Бостон Селтикс». 33-летний игрок рассчитывает заключить соглашение на четыре сезона с другой организацией Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает Boston Herald.

Ранее Хорфорд отказался от опции на следующую кампанию. По действующему договору с «Селтикс» центровой мог получить $ 30,1 млн.

Эл выступает за «Бостон» с 2016 года. В завершившемся плей-офф он в среднем набирал 13,9 очка, собирал 9,0 подбора, отдавал 4,4 передачи, а также совершал 0,8 блок-шота и 0,4 перехвата за 34,4 минуты.

Ожидается, что этим летом «Селтикс» покинет также разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг. Таким образом, клуб из Массачусетса за одно межсезонье может лишиться сразу двух игроков стартового состава.

Ирвинг проведёт встречу с руководством «Бостона»
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