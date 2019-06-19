Хорфорд рассчитывает заключить четырёхлетнее соглашение с другим клубом

Центровой Эл Хорфорд закрыл переговоры о подписании нового трёхлетнего контракта с «Бостон Селтикс». 33-летний игрок рассчитывает заключить соглашение на четыре сезона с другой организацией Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает Boston Herald.
Ранее Хорфорд отказался от опции на следующую кампанию. По действующему договору с «Селтикс» центровой мог получить $ 30,1 млн.
Эл выступает за «Бостон» с 2016 года. В завершившемся плей-офф он в среднем набирал 13,9 очка, собирал 9,0 подбора, отдавал 4,4 передачи, а также совершал 0,8 блок-шота и 0,4 перехвата за 34,4 минуты.
Ожидается, что этим летом «Селтикс» покинет также разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг. Таким образом, клуб из Массачусетса за одно межсезонье может лишиться сразу двух игроков стартового состава.
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