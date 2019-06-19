«Лейкерс» уверены, что смогут подписать контракт с Леонардом или Батлером

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» уверено, что сможет договориться о заключении соглашения с атакующим защитником «Филадельфии Сиксерс» Джимми Батлером или лёгким форвардом «Торонто Рэпторс» Каваем Леонардом после открытия рынка свободных агентов, сообщает 247 Sports.

Ожидается, что 30 июня оба игрока станут неограниченно свободными агентами. По информации СМИ, основными претендентами на Леонарда являются «Торонто» и «Лос-Анджелес Клипперс». Что касается Батлера, то главным конкурентом «Лейкерс» в борьбе за 29-летнего атакующего защитника называется «Филадельфия».

В минувшем плей-офф Кавай в среднем набирал 30,5 очка, собирал 9,1 подбора, отдавал 3,9 передачи, а также совершал 1,7 перехвата и 0,7 блок-шота за 39,1 минуты. Средние показатели Джимми составили 19,4 очка, 6,0 подбора, 5,2 передачи, 1,5 перехвата и 0,6 блок-шота за 35,1 минуты.