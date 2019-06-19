Понкрашов: узнал о прекращении сотрудничества с УНИКСом из письма

По словам защитника Антона Понкрашова, никто из представителей казанского УНИКСа не связывался с ним лично после окончания сезона-2018/19, чтобы сообщить о прекращении сотрудничества.

«О том, что со мной не продлили трудовое соглашение, я сам, как и все остальные, узнал буквально на днях. Чтобы вы понимали, я узнал об этом, получив обычное письмо — там было сказано, что клуб не продлевает со мной контракт, говорит спасибо за моё капитанство и мой вклад в команду, и всё.

По правилам ФИБА, клуб должен уведомить игрока о прекращении отношений письмом, а так, наверное, мог бы и вместе со всеми из СМИ узнать. Из клуба со мной до сих пор никто не связывался — ни главный тренер, ни менеджмент.

А так, конечно, люди, которые работали в офисе в клубе и около клуба, присылают сообщения с поддержкой. Для них это тоже новость», — приводит слова Понкрашова «Реальное время».

Антон выступал за УНИКС с 2014 года. В сезоне-2018/19 33-летний защитник в среднем набирал 6,5 очка, отдавал 2,5 передачи, собирал 1,9 подбора, а также совершал 0,5 перехвата и 0,2 блок-шота за 18,2 минуты.