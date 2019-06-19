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К. Леонард: после чемпионства пью алкоголь и постоянно ем десерты

К. Леонард: после чемпионства пью алкоголь и постоянно ем десерты
Баскетбол / НБА 0

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард ответил на вопрос одноклубника Сержа Ибаки о вредной еде, которою он позволяет себе после завоевания чемпионского титула Национальной баскетбольной ассоциации в этом году. В финале плей-офф канадская команда в шести матчах обыграла «Голден Стэйт Уорриорз».

«Я просто пью алкоголь и постоянно ем десерты», — сказал Кавай.

Видео доступно на странице Сержа Ибаки в «Инстаграме».

В завершившемся плей-офф Леонард в среднем набирал 30,5 очка, собирал 9,1 подбора, отдавал 3,9 передачи, а также совершал 1,7 перехвата и 0,7 блок-шота за 39,1 минуты.

Ожидается, что 30 июня Кавай получит статус неограниченно свободного агента. По информации инсайдеров, основными претендентами на 27-летнего игрока являются «Рэпторс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

«Лейкерс» уверены, что смогут подписать контракт с Леонардом или Батлером
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