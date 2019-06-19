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Инсайдер: ни один клуб НБА не готов принять Пола, даже бесплатно

Инсайдер: ни один клуб НБА не готов принять Пола, даже бесплатно
Баскетбол / НБА 0

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сказал, что руководству «Хьюстон Рокетс» будет трудно обменять разыгрывающего защитника Криса Пола.

«По действующему соглашению Пол должен получить около $ 125 млн за три года. В НБА сейчас нет ни одного клуба, готового пойти на его обмен. Даже в ситуациях, когда представители «Хьюстона» звонили и говорили: «Мы отдадим вам Криса бесплатно», они слышали в ответ: «Нет, у нас всё хорошо», — сказал Чарания в эфире телеканала CBS Sports.

В завершившемся плей-офф НБА Пол принял участие в 11 матчах. Средние показатели 34-летнего разыгрывающего защитника составили 17,0 очка, 6,4 подбора, 5,5 передачи, 2,2 перехвата и 0,6 блок-шота за 36,1 минуты.

Ранее сообщалось, что «Рокетс» готовы обменять любого игрока команды, кроме атакующего защитника Джеймса Хардена.

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