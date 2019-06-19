Инсайдер: ни один клуб НБА не готов принять Пола, даже бесплатно

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сказал, что руководству «Хьюстон Рокетс» будет трудно обменять разыгрывающего защитника Криса Пола.
«По действующему соглашению Пол должен получить около $ 125 млн за три года. В НБА сейчас нет ни одного клуба, готового пойти на его обмен. Даже в ситуациях, когда представители «Хьюстона» звонили и говорили: «Мы отдадим вам Криса бесплатно», они слышали в ответ: «Нет, у нас всё хорошо», — сказал Чарания в эфире телеканала CBS Sports.
В завершившемся плей-офф НБА Пол принял участие в 11 матчах. Средние показатели 34-летнего разыгрывающего защитника составили 17,0 очка, 6,4 подбора, 5,5 передачи, 2,2 перехвата и 0,6 блок-шота за 36,1 минуты.
Ранее сообщалось, что «Рокетс» готовы обменять любого игрока команды, кроме атакующего защитника Джеймса Хардена.
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