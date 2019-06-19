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«Бруклин» претендует на Эла Хорфорда

«Бруклин» претендует на Эла Хорфорда
Баскетбол / НБА 0

Центровой Эл Хорфорд, ранее отказавшийся от опции продления контракта с «Бостон Селтикс», заинтересовал руководство «Бруклин Нетс», сообщает NBC Sports.

Ранее Хорфорд отказался от опции на следующую кампанию c «Бостон Селтикс», приняв решение сменить клубную прописку. По действующему договору с «Селтикс» центровой мог получить $ 30,1 млн.

Эл выступает за «Бостон» с 2016 года. В завершившемся плей-офф он в среднем набирал 13,9 очка, собирал 9,0 подбора, отдавал 4,4 передачи, а также совершал 0,8 блок-шота и 0,4 перехвата за 34,4 минуты.

Ожидается, что этим летом «Селтикс» покинет также разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг. Таким образом, клуб из Массачусетса за одно межсезонье может лишиться сразу двух игроков стартового состава.

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