«Бруклин» претендует на Эла Хорфорда

Центровой Эл Хорфорд, ранее отказавшийся от опции продления контракта с «Бостон Селтикс», заинтересовал руководство «Бруклин Нетс», сообщает NBC Sports.



Ранее Хорфорд отказался от опции на следующую кампанию c «Бостон Селтикс», приняв решение сменить клубную прописку. По действующему договору с «Селтикс» центровой мог получить $ 30,1 млн.



Эл выступает за «Бостон» с 2016 года. В завершившемся плей-офф он в среднем набирал 13,9 очка, собирал 9,0 подбора, отдавал 4,4 передачи, а также совершал 0,8 блок-шота и 0,4 перехвата за 34,4 минуты.



Ожидается, что этим летом «Селтикс» покинет также разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг. Таким образом, клуб из Массачусетса за одно межсезонье может лишиться сразу двух игроков стартового состава.