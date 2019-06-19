«Фенербахче» сравнял счёт в финальной серии чемпионата Турции с «Анадолу Эфес»

«Фенербахче» на домашней площадке переиграл «Анадолу Эфес» и сравнял счёт в финальной серии чемпионата Турции до четырёх побед — 3-3.



Хозяева паркета с первой четверти захватили преимущество, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в три очка. Второй игровой отрезок остался за гостями — 21:22, к большому перерыву преимущество «Фенербахче» составляло два очка.



В третьем игровом отрезке повторилась ситуация второй четверти — «Анадолу Эфес» смог отыграть ещё одно очко отставания. Решающей в матче стала четвёртая четверть, в которой хозяева оказались намного сильнее, выиграв — 31:17 в игровом отрезке и 85:69 — по итогам матча.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марко Гудурич, набравший 21 очко. В составе «Анадолу Эфес» отличился Шейн Ларкин, на счету которого 16 очков.