Источник: в «Космическом джеме 2» снимутся Дэвис, Лиллард, Томпсон и Таурази

Стали известны имена баскетболистов, которые снимутся вместе с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом в комедийном фильме «Космический джем 2», сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Ключевые роли в картине достанутся защитнику «Голден Стэйт Уорриорз» Клэю Томпсону, разыгрывающему «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьену Лилларда, форварду Энтони Дэвису, который этим летом перейдёт из «Нью-Орлеан Пеликанс» в «Лейкерс», защитнику «Финикс Меркури» Дайане Таурази и форварду «Лос-Анджелес Спаркс» Ннеке Огвумике.

Ожидается, что в фильме сыграют несколько других игроков НБА и женской лиги, включая форварда «Спаркс» Ннеку Огвумике.

Выход «Космического джема 2» намечен на лето 2021 года.