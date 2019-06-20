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Источник: в «Космическом джеме 2» снимутся Дэвис, Лиллард, Томпсон и Таурази

Источник: в «Космическом джеме 2» снимутся Дэвис, Лиллард, Томпсон и Таурази
Баскетбол / НБА 0

Стали известны имена баскетболистов, которые снимутся вместе с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом в комедийном фильме «Космический джем 2», сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Ключевые роли в картине достанутся защитнику «Голден Стэйт Уорриорз» Клэю Томпсону, разыгрывающему «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьену Лилларда, форварду Энтони Дэвису, который этим летом перейдёт из «Нью-Орлеан Пеликанс» в «Лейкерс», защитнику «Финикс Меркури» Дайане Таурази и форварду «Лос-Анджелес Спаркс» Ннеке Огвумике.

Ожидается, что в фильме сыграют несколько других игроков НБА и женской лиги, включая форварда «Спаркс» Ннеку Огвумике.

Выход «Космического джема 2» намечен на лето 2021 года.

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