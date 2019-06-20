Стивен Эй Смит: Эйндж превратил «Бостон» в среднюю команду

Журналист Стивен Эй Смит считает, что генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж должен был заполучить мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса. Ранее стало известно, что 26-летний игрок перейдёт в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Сейчас «Бостон» разваливается на части. Пришло время сказать то, что мы не говорили раньше. Я мог бы назвать имя Гордона Хэйворда, но пойду дальше и подниму на обсуждение имя Эйнджа.
Он не нажал на курок, когда можно было совершить сделку. У него были активы, чтобы заполучить большого игрока. Напомните мне, когда команда становилась чемпионом без звёзды в составе.
Никто не приходит в «Селтикс» играть за Эйнджа. Эл Хорфорд и Кайри Ирвинг близки к уходу из клуба. «Бостон» превратится в среднюю команду», — сказал Смит в эфире телеканала ESPN.
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