«Бруклин» может отказаться от подписания контракта с Ирвингом

Боссы «Бруклин Нетс» не уверены, что им стоит заключать соглашение с разыгрывающим защитником «Бостон Селтикс» Кайри Ирвингом, если клуб проиграет борьбу за лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, сообщает New York Post.
Ранее Ирвинг отказался от опции на сезон-2019/20. 30 июня 27-летний уроженец Австралии получит статус неограниченно свободного агента. Дюрант этим летом тоже может выйти на рынок свободных агентов, но о планах игрока пока ничего неизвестно.
«Бруклин» планирует сохранить в команде разыгрывающего защитника Д'Анджело Расселла, если не подпишет контракт с Кайри. Расселл 30 июня станет ограниченно свободным агентом.
«Нетс» заняли шестое место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам минувшего регулярного чемпионата. Выступление в плей-офф подопечные Кенни Аткинсона завершили уже в первом раунде, проиграв «Филадельфии Сиксерс».
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