Новицки: жалею, что не сделал больше, чтобы Нэш остался в «Далласе»

Бывший форвард Национальной баскетбольной ассоциации Дирк Новицки сказал, что в 2004 году он должен был уговорить руководство «Даллас Маверикс» сохранить в команде разыгрывающего защитника Стива Нэша, который в итоге перешёл в «Финикс Санз».
«Да, я немного жалею, что не сделал больше, чтобы Нэш остался в «Далласе». Мы об этом уже говорили, я всё ещё довольно близок к нему. Несколько недель назад мы встретились в Лос-Анджелесе, сходили на ужин.
Я должен был сказать: «Мне всё равно, сколько вы должны заплатить Стиву. Вам нужно сделать эту работу. Необходимо хотя бы приблизиться к той сумме, что предлагал ему «Финикс». Конечно, я об этом жалею», — цитирует Дирка Dallas News.
Минувший сезон стал последним в карьере Новицки. 41-летний немец выступал в НБА с 1998 года.
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