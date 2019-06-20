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Источник: переход Ирвинга в «Бруклин» — уже решённый вопрос

Источник: переход Ирвинга в «Бруклин» — уже решённый вопрос
Баскетбол / НБА 0

Источник, близкий к «Бруклин Нетс» и разыгрывающему защитнику «Бостон Селтикс» Кайри Ирвингу, сообщил, что игрок точно продолжит карьеру в команде из Нью-Йорка.

«Переход Ирвинга в «Бруклин» — уже решённый вопрос», — приводит слова источника NetsDaily.

Ранее стало известно, что Кайри отказался от опции на сезон-2019/20. 30 июня 27-летний разыгрывающий получит статус неограниченно свободного агента и сможет подписать контракт с любым клубом Национальной баскетбольной ассоциации.

По информации СМИ, на Ирвинга претендуют также «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс».

В завершившемся плей-офф Кайри в среднем набирал 21,3 очка, отдавал 7,0 передачи, собирал 4,3 подбора, а также совершал 1,4 перехвата и 0,4 блок-шота за 36,7 минуты.

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