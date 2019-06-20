Центровой «Астаны» Гроселл попал в заявку сборной США на Панамериканске игры

Центровой БК «Астана» Джеффри Гроселл был включён в состав сборной США, которая выступит на летних Панамериканских играх, сообщает пресс-служба клуба из Казахстана.

Соревнования будут проходить с 26 июля по 11 августа 2019 года в городе Лима (Перу). Панамериканские игры проходят раз в четыре года. Они проводятся перед летними Олимпийскими играми. В программу соревнований входят 39 видов спорта, в Перу прилетят более 6,5 тыс. спортсменов.

«Тот факт, что Джеффри будет выступать за сборную США — одну из сильнейших баскетбольных держав на таком крупном международном турнире, как Панамериканские игры, в очередной раз доказывает, что в прошедшем сезоне мы проделали успешную работу по формированию команды и наши легионеры пользуются высоким спросом. Мы планируем придерживаться данного курса в текущих переговорах с новыми игроками для достижения еще большего успеха «Астаны», — цитирует генменеджера «Астаны» Валерия Тихоненко пресс-служба клуба.