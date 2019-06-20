Ганькевич покидает ЦСКА и подпишет контракт с командой Единой лиги ВТБ

Центровой Александр Ганькевич покидает ЦСКА по соглашению сторон, сообщает официальный сайт московского клуба. Ганькевич является воспитанником спортшколы ЦСКА и молодёжного проекта клуба.



С 2015 года (за исключением сезона-2017/18 в ЦСКА-2) Ганькевич выступает на правах аренды за клубы Суперлиги-1. Он успел отметиться в «Урале», «Спартаке-Приморье» и «Темпе-СУМЗ-УГМК», зарекомендовав себя как один из самых ярких и стабильных молодых игроков турнира. В минувшем сезоне средние показатели центрового составили 12,2 очка, 6,5 подбора и 1,2 перехвата. Кроме того Александр регулярно появлялся в топ-10 лучших моментов недели и месяца.



В ближайшее время Ганькевич должен подписать контракт с одним из клубов Единой лиги ВТБ.