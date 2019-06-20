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Ганькевич покидает ЦСКА и подпишет контракт с командой Единой лиги ВТБ

Ганькевич покидает ЦСКА и подпишет контракт с командой Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Центровой Александр Ганькевич покидает ЦСКА по соглашению сторон, сообщает официальный сайт московского клуба. Ганькевич является воспитанником спортшколы ЦСКА и молодёжного проекта клуба.

С 2015 года (за исключением сезона-2017/18 в ЦСКА-2) Ганькевич выступает на правах аренды за клубы Суперлиги-1. Он успел отметиться в «Урале», «Спартаке-Приморье» и «Темпе-СУМЗ-УГМК», зарекомендовав себя как один из самых ярких и стабильных молодых игроков турнира. В минувшем сезоне средние показатели центрового составили 12,2 очка, 6,5 подбора и 1,2 перехвата. Кроме того Александр регулярно появлялся в топ-10 лучших моментов недели и месяца.

В ближайшее время Ганькевич должен подписать контракт с одним из клубов Единой лиги ВТБ.

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