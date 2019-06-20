Ндур покидает УНИКС

Сенегальский форвард УНИКСа Морис Ндур покидает команду, сообщает пресс-служба казанской команды. Причиной ухода стало окончание срока действия контракта, стороны решили не продлевать соглашение.



Морис Ндур выступает в сjставе УНИКСа с 2017 года. В минувшем сезоне вместе с командой Ндур стал бронзовым призёром турнира, а по окончании регулярного сезона Единой лиги ВТБ Ндур был признан лучшим защищающимся игроком турнира. В завершившемся регулярном чемпионате Морис провёл 16 матчей, в которых в среднем набирал 11,1 очка, 4,4 подбора и 0,9 перехвата при 13,3 балла за эффективность действий. Ндур был лучшим в УНИКСе по блок-шотам (1,2), а казанская команда стала лучшей по игре в обороне в регулярном сезоне, пропуская в среднем 74,8 очка за матч.



О том, где именно продолжит свою карьеру Ндур пока не сообщается.