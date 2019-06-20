«Нью-Орлеан» воспользовался опцией и продлил контракт с Дж. Окафором
Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» воспользовалось опцией контракта центрового Джалила Окафора и продлило с баскетболистом сотрудничество на следующий сезон, сообщает обозреватель Малика Эндрюс на своей странице в «Твиттере». В Луизианском клубе впечатлены тем, как Джалил поработал над своим телом, а также довольны, как Окафор прибавил в игре в защите.
Окафор — третий номер драфта-2015. Большую часть профессиональной карьеры он провёл в составе «Филадельфии Сиксерс». Минувший сезон стал для него первым в составе «Нью-Орлеан Пеликанс». В нём он принял участие в 59 встречах (24 — в старте), набирая 8,2 очка, собирая 4,7 подбора, а также совершая 0,7 передачи и 0,7 блок-шота за 15,8 минуты в среднем.
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