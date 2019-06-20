Джеймс хочет видеть Ирвинга в «Лейкерс», но тот, вероятно, перейдёт в «Бруклин»
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс проводит активную работу, чтобы склонить защитника «Бостон Селтикс» к переходу в калифорнийскую команду, сообщает Clutch Points. Тем не менее слухи о том, что уход Ирвинга в «Бруклин Нетс» — практически решённый вопрос, снова находят подтверждения.
Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг в прошлом выступали вместе в составе «Кливленд Кавальерс», однако позже Ирвинг покинул команду из Огайо, мотивировав это нежеланием оставаться в тени Джеймса. Через год «Кавальерс» покинул и сам Леброн.
Напомним, в нынешнее межсезонье «Лейкерс» уже договорились с «Нью-Орлеан Пеликанс» о переходе в команду из Лос-Анджелеса Энтони Дэвиса. Ожидается, что руководство клуба приобретёт третью большую звезду.
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