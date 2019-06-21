Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Трамп: подумаем над тем, приглашать ли «Торонто» в Белый Дом

Трамп: подумаем над тем, приглашать ли «Торонто» в Белый Дом
Баскетбол / НБА 0

20 июня президент США Дональд Трамп провёл встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе общения с прессой Трамп порассуждал о том, стоит ли приглашать в Белый Дом чемпионов НБА «Торонто Рэпторс», которые представляю Канаду.

«Мы подумаем об этом. Это интересный вопрос. Команда показала феноменальный баскетбол. Я немного посмотрел их игру. Они были потрясающими, мои поздравления. Отличная работа от отличной команды. Мы подумаем над тем, приглашать ли их. Если они этого захотят, мы подумаем», — приводит слова Трампа The Score.

C момента вступления в должность президента США Дональда Трампа, чемпионы НБА не посещали Белый Дом.

Напомним, согласно традиции, все чемпионы сильнейших спортивных лиг Северной Америки посещают президентов США.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент