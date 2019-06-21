Трамп: подумаем над тем, приглашать ли «Торонто» в Белый Дом

20 июня президент США Дональд Трамп провёл встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе общения с прессой Трамп порассуждал о том, стоит ли приглашать в Белый Дом чемпионов НБА «Торонто Рэпторс», которые представляю Канаду.
«Мы подумаем об этом. Это интересный вопрос. Команда показала феноменальный баскетбол. Я немного посмотрел их игру. Они были потрясающими, мои поздравления. Отличная работа от отличной команды. Мы подумаем над тем, приглашать ли их. Если они этого захотят, мы подумаем», — приводит слова Трампа The Score.
C момента вступления в должность президента США Дональда Трампа, чемпионы НБА не посещали Белый Дом.
Напомним, согласно традиции, все чемпионы сильнейших спортивных лиг Северной Америки посещают президентов США.
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