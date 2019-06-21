Дэвид Гриффин: Зайона Уильямсона выбрали не для спасения «Нью-Орлеана»

Генеральный менеджер «Нью-Орлеан Пеликанс» Дэвид Гриффин прокомментировал выбор форварда Зайона Уильямсона под первым номером на драфте НБА 2019 года.



«Нью-Орлеан» – команда Дрю Холидэя. А Зайон Уильямсон пока будет учиться побеждать на по-настоящему высоком уровне. Когда-нибудь он примет у Дрю эстафету и поведёт команду за собой. Но этот момент ещё не настал.



Дайте Зайону быть самим собой. Не пишите, что его выбрали для спасения организации. Это не так. Его взяли для того, чтобы он стал частью семьи», – приводит слова Гриффина ESPN.