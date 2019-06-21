Сборная России по баскетболу 3х3 победила Италию на Европейских играх — 2019

Сборная России по баскетболу 3х3 победила сборную Италии со счётом 22:15 в первом туре группового этапа Европейских игр — 2019, проходящих в Минске. Россияне реализовали 54% бросков с ближней и средней дистанций, 67% атак из-за дуги и 75% штрафных против 55%, 33% и 50% соответственно у соперника.



Самым результативным игроком встречи с 8 очками стал баскетболист сборной России Станислав Шаров. У проигравших отличился Стефано Маскиадри, набравший 6 очков.



В группе В также выступают сборные Франции и Украины. Две лучшие команды по итогам группового турнира выйдут в плей-офф.



Россия – Италия – 22:15

Россия: Шаров (8), Карпенков (3), Писклов (7), Жердев (4)

Италия: Раффа (4), Маскиадри (6), Родригес (4), Бово (1).