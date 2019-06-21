Сборная России по баскетболу 3х3 победила Италию на Европейских играх — 2019
Сборная России по баскетболу 3х3 победила сборную Италии со счётом 22:15 в первом туре группового этапа Европейских игр — 2019, проходящих в Минске. Россияне реализовали 54% бросков с ближней и средней дистанций, 67% атак из-за дуги и 75% штрафных против 55%, 33% и 50% соответственно у соперника.
Самым результативным игроком встречи с 8 очками стал баскетболист сборной России Станислав Шаров. У проигравших отличился Стефано Маскиадри, набравший 6 очков.
В группе В также выступают сборные Франции и Украины. Две лучшие команды по итогам группового турнира выйдут в плей-офф.
Россия – Италия – 22:15
Россия: Шаров (8), Карпенков (3), Писклов (7), Жердев (4)
Италия: Раффа (4), Маскиадри (6), Родригес (4), Бово (1).
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