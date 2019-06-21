Зайон Уильямсон расплакался во время интервью после драфта

Форвард Зайон Уильямсон, выбранный «Нью-Орлеан Пеликанс» под первым номером на драфте 2019 года, расплакался во время интервью после мероприятия.
«Некоторые говорили, что меня почти наверняка выберут первым. Но невозможно быть уверенным в этом, до тех пор пока не начнётся драфт. Услышав своё имя, я смог подняться на сцену без слёз и пожать руку Адаму Сильверу. Но когда затем давал интервью и мама стояла рядом, то уже не смог сдержать эмоции», – приводит слова Уильямсона ESPN.
До драфта 18-летний Уильямсон провёл год в команде университета Дьюк.
Также «Нью-Орелан» выбрал на драфте-2019 под 8-м номером центрового университета Техаса Джексона Хэйеса, под 17-м – защитника университета Вирджиния Тек Никейла Александер-Уокера и под 35-м – бразильского защитника Диди.
- 21 июня 2019
-
12:31
-
12:18
-
11:08
-
10:57
-
10:43
-
09:49
-
09:43
-
08:03
-
00:58
- 20 июня 2019
-
23:58
-
22:56
-
21:38
-
20:58
-
20:03
-
18:54
-
17:37
-
15:03
-
13:08
-
12:41
-
12:22
-
12:01
-
11:32
-
11:05
-
10:34
-
10:04
-
09:39
-
00:14
- 19 июня 2019
-
22:50
-
21:46
-
20:03
-
19:04
-
17:37
-
15:32
-
13:26
-
13:04