Зайон Уильямсон расплакался во время интервью после драфта

Форвард Зайон Уильямсон, выбранный «Нью-Орлеан Пеликанс» под первым номером на драфте 2019 года, расплакался во время интервью после мероприятия.



«Некоторые говорили, что меня почти наверняка выберут первым. Но невозможно быть уверенным в этом, до тех пор пока не начнётся драфт. Услышав своё имя, я смог подняться на сцену без слёз и пожать руку Адаму Сильверу. Но когда затем давал интервью и мама стояла рядом, то уже не смог сдержать эмоции», – приводит слова Уильямсона ESPN.



До драфта 18-летний Уильямсон провёл год в команде университета Дьюк.



Также «Нью-Орелан» выбрал на драфте-2019 под 8-м номером центрового университета Техаса Джексона Хэйеса, под 17-м – защитника университета Вирджиния Тек Никейла Александер-Уокера и под 35-м – бразильского защитника Диди.

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