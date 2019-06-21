Зайон Уильямсон: больше всего рад тому, что буду играть с молодыми партнёрами

Форвард Зайон Уильямсон, выбранный на драфте НБА 2019 года под четвёртым номером «Нью-Орлеан Пеликанс», поделился впечатлениями от результатов мероприятия.



«Не думаю, что можно описать мои чувства. Когда в детстве говоришь, что хочешь попасть в НБА, часто советуют иметь и запасной вариант. Поскольку шансы оказаться в сильнейшей лиге мира близки к нулю. Поэтому невозможно и мечтать о чём-то лучшем, чем первый номер драфта.



В выборе «Нью-Орлеаном» меня больше всего радует то, что в команде есть несколько молодых игроков, с которыми у меня небольшая разница в возрасте. Они смогут помочь мне адаптироваться. И мы вместе пойдём к успеху», – приводит слова Уильямсона ESPN.



Форвард имел в виду разыгрывающего Лонзо Болла и лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, которые перешли в «Нью-Орлеан» из «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате обмена с участием мощного форварда Энтони Дэвиса.

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