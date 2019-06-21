Сборная России по баскетболу 3х3 победила Сербию на Европейских играх — 2019

Женская сборная России по баскетболу 3х3 победила сборную Сербии со счётом 15:9 в первом туре группового этапа Европейских игр — 2019, проходящих в Минске. В составе сборной России выступали Екатерина Поляшова, Евгения Фролкина, Анна Позднякова и Юлия Козик.



Следующий матч российская команда проведёт в субботу, 22 июня против хозяев турнира — национальной команды Белоруссии.



Сборная России выступает на групповом этапе турнира в квартете А, в котором, помимо россиянок и сербок, так же участвуют сборные Белоруссии и Италии. Двое победителей в каждой группе выйдут в четвертьфинал турнира. Европейские игры 2019 года продлятся до 30 июня 2019 года. Турнир по баскетболу 3х3 продлится до 24 июня как в мужской, так и в женской части соревнований.

