Падение Бола Бола на драфте вызвано результатами медицинского обследования

Бол Бол, сын бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации Манута Бола, оказался на низких позициях во время драфта НБА-2019 из-за плохих результатов обследования, сообщает в своём «твиттере» журналист Крис Федор.
По итогам драфта Национальной баскетбольной ассоциации Бол Бол был выбран только под 44-м номером «Майами Хит», в то время как до драфта ожидалось, что Бол будет выбран в первом раунде драфта. После выбора Бол Бол был обменян в «Денвер Наггетс».
В прошлом сезоне 19-летний баскетболист провёл всего девять матчей в составе команды университета Орегона.
Напомним, что под первым номером драфта был выбран Зайон Уильямсон, отправившийся в «Нью-Орлеан Пеликанс». Под вторым номером был выбран Джа Морэнт, его в свой состав забрал «Мемфис».
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