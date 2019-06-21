Хенри покинул УНИКС
Американский защитник Пиеррия Хенри покинул УНИКС, сообщает официальный сайт клуба. В Казани поблагодарили игрока за сотрудничество и пожелали удачи в дальнейшей карьере.
Хенри стал игроком УНИКСа в минувшее межсезонье. В Еврокубке сезона-2018/19 он принял участие в 21 поединке, набирая в них 10,4 очка, собирая 4,0 подбора, совершая 5,3 передачи и 1,5 перехвата в среднем. В Единой лиге ВТБ на счету Хенри было 19 встреч, в которых он набирал 11,1 очка, собирал 4,2 подбора и совершал 3,7 передачи в среднем.
Ранее в УНИКСе объявили о прекращении сотрудничества с Антоном Понкрашовым и Морисом Ндуром. При этом в Казани приняли решение продлить контракт с главным тренером команды Димитрисом Прифтисом.
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