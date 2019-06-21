«Нижний Новгород» начнёт борьбу в квалификации ЛЧ со второго раунда

Руководство Лиги чемпионов ФИБА опубликовало список из 24 команд, которые напрямую попали в список участников группового турнира. Среди них нет ни одного российского коллектива, но зато есть представитель Единой лиги ВТБ в лице рижского ВЭФа.

Из известных команд, получивших путёвку в турнир напрямую, стоит выделить АЕК, «Бешикташ», «Тюрк Телеком», «Страсбур» и «Иберостар Тенерифе».

«Нижний Новгород» начнёт борьбу в турнире со второго, финального раунда квалификации. Через сито квалификации в групповой турнир сможет попасть восемь команд. Нижегородцев будет ждать встреча с одним из победителей первого раунда квалификации, сообщает Eurohoops.

На эту стадию турнира заявились команды из Дании, Болгарии, Румынии, Швейцарии, Словакии, Венгрии, Украины, Австрии, Финляндии, Польши, Черногории, частично признанной республики Косово, Кипра и Беларуси («Цмоки-Минск»).

Жеребьёвка Лиги чемпионов состоится 4 июля.