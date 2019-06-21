Де Коло намерен вернуться в НБА

Французский защитник Нандо де Коло надеется вернуться в НБА. По словам баскетболиста, он уже поручил своему агенту изучить возможные варианты продолжения карьеры за океаном.

«Я попросил агента изучить возможные варианты в НБА на протяжении нескольких следующих недель. Я в восторге от новых вызовов в карьере», — приводит слова де Коло Eurohoops.

По завершении сезона опытный защитник решил не продлевать контракт с ЦСКА и покинул московскую команду. За «армейцев» де Коло выступал с 2014 года.

Напомним, в прошлом де Коло уже выступал в НБА, защищая цвета «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс». Права на игрока по-прежнему принадлежат «Торонто». Всего в регулярных чемпионатах НБА на счету игрока 119 матчей, в которых он набирал 3,8 очка, собирал 1,8 подбора и совершал 1,7 передачи в среднем.