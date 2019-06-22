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«Реал» обыграл «Барселону» и завоевал титул чемпиона Испании

«Реал» обыграл «Барселону» и завоевал титул чемпиона Испании
Баскетбол / Евролига 0

В Барселоне завершился четвёртый матч серии плей-офф финала чемпионата Испании, в котором встретились «Барселона» и «Реал».

Уже после первой четверти гости повели в счёте — 24:21, во второй десятиминутке подопечные Ласо укрепили преимущество и на большой перерыв ушли с перевесом в четыре очка — 37:33. В третьем игровом отрезке «Реал» нарастил отрыв — 55:47. В заключительные десять минут матча хозяева попытались отыграться, но мадридцам удалось удержать победу — 74:68.

Таким образом, «Реал» победил в серии со счётом 3:1 и во второй раз подряд оформил титул чемпиона Испании. Мадридцы в 35-й раз в истории завоевали этот трофей. Самым ценным игроком финальной серии был признан аргентинский защитник Факундо Кампаццо.

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