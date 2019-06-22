В список Дюранта входят «Голден Стэйт», «Бруклин», «Нью-Йорк» и «Клипперс»

По словам журналиста Эдриана Войнаровски, лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант рассматривает варианты продолжения карьеры в нынешней команде, «Бруклин Нетс», «Нью-Йорк Никс» или «Лос-Анджелес Клипперс».

«По моей информации, Кевин примет решение независимо от кого-либо, включая Кайри Ирвинга. Сейчас ему предстоит выбрать команду, где он проведёт остаток лучших лет карьеры. Он может заключить пятилетнее соглашение с «Уорриорз» или четырёхлетнее — с другим клубом», — сказал Войнаровски в эфире телеканала ESPN.

Дюрант этим летом может получить статус неограниченно свободного агента. В контракте с «Голден Стэйт» есть опция игрока на сезон-2019/20 стоимостью $ 31,5 млн.

Ожидается, что Кевин полностью пропустит следующую кампанию из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного в финальной серии минувшего плей-офф.