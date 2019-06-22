Хорфорд планирует заключить четырёхлетний контракт на $ 112 млн

Центровой «Бостон Селтикс» Эл Хорфорд рассчитывает в межсезонье подписать контракт на четыре сезона на сумму в $ 112 млн, сообщает журналист New York Times Марк Стейн на своей странице в «Твиттере».

Ранее сообщалось об интересе к Хорфорду со стороны «Даллас Маверикс», но техасский клуб вряд ли предложит ему такие финансовые условия. Другими претендентами на 33-летнего центрового являются «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

Эл 30 июня получит статус неограниченно свободного агента. Баскетболист отказался от опции на сезон-2019/20 стоимостью $ 30,1 млн.

В минувшем плей-офф Хорфорд набирал 13,9 очка, собирал 9,0 подбора, отдавал 4,4 передачи, а также совершал 0,8 блок-шота и 0,4 перехвата за 34,4 минуты игры.