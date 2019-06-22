Журналист Брайан Уиндхорст рассказал, что руководство «Бруклин Нетс» после открытия рынка свободных агентов Национальной баскетбольной ассоциации рассчитывает заключить долгосрочное соглашение с лёгким форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Кевином Дюрантом.

«В «Бруклине» растёт уверенность относительно подписания контракта с Дюрантом. «Нетс» продолжают двигаться в этом направлении. Они сделали три шага на прошлой неделе. У них будет место для двух максимальных соглашений. При этом не исключаю, что Кевин продолжит карьеру в «Нью-Йорк Никс», — сказал журналист в эфире телеканала ESPN.

Дюрант этим летом может получить статус неограниченно свободного агента. В контракте с «Голден Стэйт» есть опция игрока на сезон-2019/20 стоимостью $ 31,5 млн.

Ожидается, что Кевин полностью пропустит следующую кампанию из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного в финальной серии минувшего плей-офф.