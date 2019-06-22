Дюрант считает, что «Голден Стэйт» обманул его относительно последствий травмы

По словам инсайдера Рика Бухера, лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант считает, что клуб не предоставил ему всей информации о его травме.

В минувшем плей-офф 30-летний игрок получил повреждение правой голени, после чего усугубил его, порвав ахиллово сухожилие в финальной серии.

«Слышал из разных источников, что Кевин недоволен, как всё сложилось. Он считает, что его ввели в заблуждение — не сказали, что повреждение голени может привести к катастрофической травме», — приводит слова Бухера Radio.com.

Ожидается, что из-за разрыва ахиллова сухожилия Дюрант полностью пропустит сезон-2019/20.

Этим летом Кевин может выйти на рынок свободных агентов или воспользоваться опцией в контракте с «Уорриорз» на следующую кампанию стоимостью $ 31,5 млн.