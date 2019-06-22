Стал известен расширенный список сборной России перед Кубком мира

Тренерский штаб сборной России назвал список кандидатов на участие в Кубке мира — 2019. Для участия в основном сборе было вызвано 24 игрока.

Защитники Евгений Бабурин (клуб в сезоне-2018/19 — «Нижний Новгород»), Евгений Колесников (УНИКС), Вячеслав Зайцев, Алексей Швед (оба — «Химки»), Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон (оба — «Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин, Иван Ухов, Александр Хоменко (все — ЦСКА).

Форварды Никита Балашов («Невежис»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Пётр Губанов, Андрей Зубков (оба — «Химки»), Семён Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасёв, Владислав Трушкин (все — «Зенит»).

Центровые Тимофей Мозгов («Орландо Мэджик»), Джоэл Боломбой (ЦСКА), Артём Забелин («Автодор»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артём Клименко (УНИКС).

На сборе к национальной команде России присоединятся также один или несколько игроков, отобранных тренерским штабом по итогам просмотрового лагеря 17–19 июля.