Карри назвал единственную вещь в карьере, о которой жалеет

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри сказал, что неудачная передача на защитника Клэя Томпсона, которую он отдал в середине заключительной четверти седьмого матча финала плей-офф НБА — 2016 является единственным сожалением в карьере.
«Единственное, о чём жалею, — мой пас из-за спины в седьмой игре финала 2016 года. Это буквально единственное сожаление, которое чувствую с точки зрения того, как я играл, и которое связано с победами и поражениями», — приводит слова Карри New York Times.
В сезоне-2015/16 «Уорриорз» завершили регулярный чемпионат с рекордным в истории НБА соотношением побед и поражений — 73-9. В первых четырёх встречах финальной серии с «Кливленд Кавальерс» калифорнийская команда одержала три победы, но затем проиграла три матча кряду и упустила титул.
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