Мужская сборная России по баскетболу 3х3 победила Украину на ЕИ-2019

Сборная России по баскетболу 3х3 победила сборную Украины со счётом 21:14 во втором туре группового этапа Европейских игр — 2019, проходящих в Минске. Россияне реализовали 67% бросков с ближней и средней дистанций, 60% атак из-за дуги и 75% штрафных против 60%, 20% и 50% соответственно у соперника.
Самым результативным игроком встречи (8 очков) стал баскетболист сборной России Алексей Жердев. У проигравших отличился Алексей Щепкин, набравший 6 очков.
В группе В также выступают сборные Франции и Италии. Две лучшие команды по итогам группового турнира выйдут в плей-офф. Благодаря этой победе сборная России гарантировала себе участие в плей-офф турнира.
Россия – Украина – 21:14
Россия: Жердев (8), Карпенков (5), Писклов (4), Шаров (4)
Украина: Щепкин (6), Кожемякин (3), Липовцев (3), Балабан (2).
Ранее российская сборная уступила французам со счётом 21:22, но в первый соревновательный день одержала победу над командой Италии.
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