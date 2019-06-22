В расширенный состав сборной России перед КМ-2019 вошли 24 баскетболиста

Тренерский штаб главной команды страны назвал список кандидатов на участие в сборе перед Кубком мира — 2019, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола России.



Защитники Евгений Бабурин (клуб в сезоне-2018/19 – «Нижний Новгород», Нижний Новгород, возраст на начало сбора – 32 года, рост 189 см), Вячеслав Зайцев («Химки», Химки, 29 лет, 190 см), Евгений Колесников (УНИКС, Казань, 33 года, 195 см), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань», Краснодар, 27 лет, 197 см), Михаил Кулагин (ЦСКА, Москва, 24 года, 191 см), Иван Ухов (ЦСКА, 23 года, 193 см), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань», 33 года, 194 см), Александр Хоменко (ЦСКА, 20 лет, 192 см), Алексей Швед («Химки», 30 лет, 198 см);



форварды Семен Антонов (ЦСКА, 30 лет, 202 см), Никита Балашов («Невежис», Литва, 28 лет, 207 см), Евгений Валиев («Зенит», 29 лет, 205 см), Андрей Воронцевич (ЦСКА, 32 года, 207 см), Петр Губанов («Химки», 32 года, 207 см), Андрей Зубков («Химки», 28 лет, 205 см), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань», 25 лет, 200 см), Сергей Карасев («Зенит», Санкт-Петербург, 25 лет, 201 см), Никита Курбанов (ЦСКА, 32 года, 202 см), Владислав Трушкин («Зенит», 26 лет, 201 см);



центровые Джоэл Боломбой (ЦСКА, 25 лет, 204 см), Артем Забелин («Автодор», Саратов, 31 год, 215 см), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань», 29 лет, 207 см), Артем Клименко (УНИКС, 25 лет, 214 см), Тимофей Мозгов («Орландо Мэджик», НБА, 33 года, 216 см).



В процессе подготовки к Кубку мира сборная примет участие в трех турнирах: в Москве (2-4 августа), итальянской Вероне (8-10) и финском Эспоо (17-18). 23 августа команда отправится в Китай, где примет участие еще в одном подготовительном турнире (Нинбо, 26-28 августа). Кубок мира — 2019 стартует 31 августа.