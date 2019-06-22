«Реал» заинтересован в услугах Микки

Руководство мадридского «Реала» заинтересовано в услугах форварда «Химок» Джордана Микки, сообщает Eurohoops. Минувший сезон стал для американца первым в Европе. В Евролиге Микки набирал 14,2 очка, собирал 5,0 подбора и совершал 1,1 блок-шота.
При этом пока непонятно, намерены бороться «Химки» за сохранение игрока в составе или же клуб из Московской области отпустит американца.
Напомним, в завершившемся сезоне «Реал» вышел в «Финал четырёх» Евролиги, однако прекратил борьбу за главный континентальный трофей в полуфинале. В чемпионате Испании мадридцам удалось завоевать титул, в финале плей-офф была повержена «Барселона» — счёт в серии 3:1.
Ожидается, что в ближайшее время команду покинет Густаво Айон, также известно, что лидером мадрицдев Факундо Кампаццо интересуются в НБА.
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