«Реал» заинтересован в услугах Микки

Руководство мадридского «Реала» заинтересовано в услугах форварда «Химок» Джордана Микки, сообщает Eurohoops. Минувший сезон стал для американца первым в Европе. В Евролиге Микки набирал 14,2 очка, собирал 5,0 подбора и совершал 1,1 блок-шота.

При этом пока непонятно, намерены бороться «Химки» за сохранение игрока в составе или же клуб из Московской области отпустит американца.

Напомним, в завершившемся сезоне «Реал» вышел в «Финал четырёх» Евролиги, однако прекратил борьбу за главный континентальный трофей в полуфинале. В чемпионате Испании мадридцам удалось завоевать титул, в финале плей-офф была повержена «Барселона» — счёт в серии 3:1.

Ожидается, что в ближайшее время команду покинет Густаво Айон, также известно, что лидером мадрицдев Факундо Кампаццо интересуются в НБА.