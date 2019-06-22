Женская сборная России по баскетболу 3х3 позволила набрать Италии лишь 2 очка
В Минске продолжаются матчи группового этапа турнира по баскетболу 3х3 среди женщин. Сегодня, 22 июня, сборная России провела два матча. В первом из них россиянки уступили соперницам из Беларуси. Но уже в поединке с Италией команда реабилитировалась и разгромила соперниц с разницей в 19 очков, позволив набрать итальянкам лишь 2 балла — 21:2. Самой результативной в составе победительниц стала Евгения Фролкина, набравшая 11 очков.
Таким образом, после трёх встреч в активе россиянок 2 победы при 1 поражении.
Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории Европиада состоялась в Баку. Соревнования в Минске проходят с 21 по 30 июня. За это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 различных дисциплинах.
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