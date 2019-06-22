Уильямсон: «Нью-Орлеан» уже стал для меня домом

21 июня в Бруклине состоялся драфт НБА 2019 года. Под первым номером на ярмарке талантов был выбран Форвард «Дьюк Блю Девилз» Зайон Уильямсон. Молодой баскетболист достался «Нью-Орлеан Пеликанс». Ещё за несколько недель до драфта, ходили слухи, что Зайон не хочет выступать в составе луизианцев. Но сейчас он изменил мнение.
"«Нью-Орлеан» уже стал для меня домом. Готов здесь остаться", — сказал Уильямсон на видео, размещённом на официальной странице «Пеликанс» в «Твиттере».
18-летний Уильямсон в минувшем сезоне NCAA провёл за «Дьюк» 33 встречи, набирая в них 22,6 очка, собирая 8,9 подбора, совершая 2,1 передачи, 2,1 перехвата и 1,8 блок-шота в среднем за 30,0 минуты игрового времени.
По контракту за первые четыре сезона в лиге Зайон заработает $ 44,2 млн.
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