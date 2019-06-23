«Лейкерс» хотят переманить у «Голден Стэйт» ведущего ассистента Керра

«Лос-Анджелес Лейкерс» получил разрешение провести переговоры с ведущим ассистентом главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Роном Адамсом, сообщает ESPN. «Лейкерс» собираются предложить ему аналогичную должность в штабе наставника Фрэнка Вогела, но на более выгодных финансовых условиях.



Адамс считается одним из лучших ассистентов в современной НБА. В общей сложности он проработал в лиге 27 сезонов в «Сан-Антонио Спёрс», «Филадельфии Сиксерс», «Милуоки Бакс», «Чикаго Буллз», «Оклахома-Сити Тандер» и «Бостон Селтикс». В «Голден Стэйт» он пришёл одновременно с главным тренером Стивом Керром пять лет назад и трижды стал с командой чемпионом НБА.



В штаб Вогела уже входят Джейсон Кидд и Лайонел Холлинз.