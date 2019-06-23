Коли-Стайн хочет покинуть «Сакраменто»

Центровой «Сакраменто Кингз» Уилли Коли-Стайн хочет в межсезонье получить статус неограниченно свободного агента.
«Надеюсь, «Сакраменто» не сделает Коли-Стайну квалификационное предложение. Думаю, Уилли нужно начать с чистого листа. Исходя из того как складывается его карьера в «Кингз», можно прийти к выводу о необходимости перемен», — цитирует агента игрока Sacramento Bee.
«Сакраменто» имеет право сделать центровому квалификационное предложение на следующий сезон с зарплатой $ 6,3 млн. Тогда «Кингз» получат возможность блокировать возможные контракты других организаций.
25-летний Коли-Стайн выступает за «Сакраменто» все четыре года карьеры в НБА. В минувшем сезоне он набирал по 11,9 очка и совершал 8,4 подбора за 27 минут игры в регулярном чемпионате.
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