«Вашингтон» отказался от автоматического продления контракт с Джабари Паркером
«Вашингтон Уизардс» отказался от возможности автоматически продлить контракт с мощным форвардом Джабари Паркером на следующий сезон с зарплатой $ 20 млн, сообщает Yahoo Sports. Таким образом, в межсезонье он получит статус неограниченно свободного агента. При этом организация заинтересована в подписании с игроком нового соглашения, но на более выгодных для себя условиях.
24-летний Паркер перешёл в «Вашингтон» из «Чикаго Буллз» в результате обмена в ходе минувшего сезона. В составе «Уизардс» в 25 матчах регулярного чемпионата он набирал по 15 очков, совершал 7,2 подбора и отдавал 2,7 передачи за 27 минут игры.
За карьеру форвард уже дважды получал разрыв крестообразных связок колена. Последний раз это произошло в 2017 году.
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