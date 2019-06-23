Пол Пирс: не верю, что свободные агенты не хотят переходить в «Бостон»

Бывшая звезда НБА Пол Пирс категорически не согласился с мнением, что «Бостон Селтикс» заработал репутацию, которая отпугивает свободных агентов.



«Не думаю, что решения свободных агентов в пользу других организаций связаны с командой или городом. Скорее, они продиктованы тем, в каком направлении игроки хотят продолжать карьеру. Поэтому не верю, что в «Бостон» не хотят переходить. 99% баскетболистов, выступавших за «Селтикс», которых знаю, говорили: «Я и не знал, что в «Бостоне» так здорово. Это одна из лучших организаций в лиге». И всем им нравилось защищать цвета города», – приводит слова Пирса Mass Live.



Разыгрывающий Кайри Ирвинг и мощный форвард Эл Хорфорд, наиболее вероятно, откажутся от продолжения карьеры в «Бостоне» в предстоящее межсезонье.