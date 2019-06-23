Саша Павлович: Никола Йокич — лучший центровой в мире
Бывший баскетболист НБА Саша Павлович выразил восторг игрой центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.
«Йокич — невероятный игрок, это настоящее чудо. Никого подобного ещё не было в истории не только Сербии, но всего балканского региона.
Никола играет в стиле, разительно отличающемся от современных тенденций в ориентированной на атлетизм НБА. Он действует совершенно по-другому.
Йокич доминирует в лиге. Он заслуживает огромного уважения и хорош во всех аспектах. Вне всяких сомнений, Никола является лучшим центровым в мире и входит в пятёрку лучших в НБА», – приводит слова Павловича Mozzart Sport.
В минувшем сезоне 24-летний центровой впервые был приглашён на Матч звёзд НБА и включен в первую символическую сборную чемпионата.
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