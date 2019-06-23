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Саша Павлович: Никола Йокич — лучший центровой в мире

Саша Павлович: Никола Йокич — лучший центровой в мире
Баскетбол / НБА 0

Бывший баскетболист НБА Саша Павлович выразил восторг игрой центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

«Йокич — невероятный игрок, это настоящее чудо. Никого подобного ещё не было в истории не только Сербии, но всего балканского региона.

Никола играет в стиле, разительно отличающемся от современных тенденций в ориентированной на атлетизм НБА. Он действует совершенно по-другому.

Йокич доминирует в лиге. Он заслуживает огромного уважения и хорош во всех аспектах. Вне всяких сомнений, Никола является лучшим центровым в мире и входит в пятёрку лучших в НБА», – приводит слова Павловича Mozzart Sport.

В минувшем сезоне 24-летний центровой впервые был приглашён на Матч звёзд НБА и включен в первую символическую сборную чемпионата.

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