Саша Павлович: Никола Йокич — лучший центровой в мире

Бывший баскетболист НБА Саша Павлович выразил восторг игрой центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.



«Йокич — невероятный игрок, это настоящее чудо. Никого подобного ещё не было в истории не только Сербии, но всего балканского региона.



Никола играет в стиле, разительно отличающемся от современных тенденций в ориентированной на атлетизм НБА. Он действует совершенно по-другому.



Йокич доминирует в лиге. Он заслуживает огромного уважения и хорош во всех аспектах. Вне всяких сомнений, Никола является лучшим центровым в мире и входит в пятёрку лучших в НБА», – приводит слова Павловича Mozzart Sport.



В минувшем сезоне 24-летний центровой впервые был приглашён на Матч звёзд НБА и включен в первую символическую сборную чемпионата.