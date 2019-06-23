Попов вернулся в «Енисей»

Руководство красноярского «Енисея» заключило контракт с центровым Ильёй Поповым, сообщает официальный сайт клуба. Большую часть минувшего сезона Попов провёл в составе «Нижнего Новгорода». По завершении сезона он попробовал свои силы в чемпионате Швейцарии, подписав контракт с «Женева Лайонс». В плей-офф первенства Швейцарии Попов в среднем за игру набирал более 10 очков.
Что касается его участия в матчах Единой лиги ВТБ, то за нижегородцев в сезоне-2018/19 он сыграл в 14 матчах, набирая в них 7,1 очка и собирая 2,2 подбора в среднем. В Лиге Чемпионов статистика 23-летнего игрока достигла показателей в 4,0 очка, 3,3 подбора и 1,0 передачи в 14 встречах.
Завершал сезон лиги ВТБ он всё в том же «Енисее», за сибиряков Попов провёл 10 встреч, набирая в них 8,2 очка, собирая 3,7 подбора и совершая 1,4 передачи за 15:37 минуты в среднем
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