Маринкович надеется присоединиться к «Сакраменто» в сезоне-2019/20
Защитник «Партизана» Ваня Маринкович рассчитывает на приглашение из «Сакраменто Кингз» уже в нынешнее межсезонье. На драфте-2019 баскетболист был выбран под 60-м номером.
«Жду звонка из „Сакраменто“, чтобы узнать об их планах. Это будет интересное лето. Готов к новым вызовам и надеюсь в скором времени стать игроком „Кингз“», — приводит слова молодого баскетболиста Sportando.
Генеральный менеджер «Сакраменто» Владе Дивац уже выразил намерение привлечь игрока в команду как можно раньше.
В минувшем сезоне Адриатической лиги баскетболист провёл 23 матча, набирая 12,2 очка, собирая 2,4 подбора и совершая 1,8 передачи. В Еврокубке сыграл в 16 матчах, набирая 12,4 очка, собирая 2,3 подбора и совершая 2,3 передачи.
- 23 июня 2019
-
17:38
-
16:45
-
15:59
-
14:07
-
13:10
-
12:47
-
12:37
-
12:16
-
11:49
-
11:23
-
11:10
-
10:28
-
09:47
-
09:46
-
00:56
- 22 июня 2019
-
23:22
-
23:13
-
21:50
-
20:52
-
19:58
-
18:51
-
17:36
-
16:02
-
15:00
-
14:37
-
13:07
-
12:32
-
12:10
-
11:40
-
11:22
-
10:49
-
10:17
-
09:57
-
09:26
-
00:24
Партнерский контент