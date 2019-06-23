Маринкович надеется присоединиться к «Сакраменто» в сезоне-2019/20

Защитник «Партизана» Ваня Маринкович рассчитывает на приглашение из «Сакраменто Кингз» уже в нынешнее межсезонье. На драфте-2019 баскетболист был выбран под 60-м номером.

«Жду звонка из „Сакраменто“, чтобы узнать об их планах. Это будет интересное лето. Готов к новым вызовам и надеюсь в скором времени стать игроком „Кингз“», — приводит слова молодого баскетболиста Sportando.

Генеральный менеджер «Сакраменто» Владе Дивац уже выразил намерение привлечь игрока в команду как можно раньше.

В минувшем сезоне Адриатической лиги баскетболист провёл 23 матча, набирая 12,2 очка, собирая 2,4 подбора и совершая 1,8 передачи. В Еврокубке сыграл в 16 матчах, набирая 12,4 очка, собирая 2,3 подбора и совершая 2,3 передачи.