Дэнни Грин: во время финала у Лоури умерла бабушка, но он скрыл это от нас
Атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Дэнни Грин рассказал, что по ходу финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» у разыгрывающего канадского клуба Кайла Лоури умерла бабушка, но он скрыл этот факт от партнёров.
«Безумие — у Кайла Лоури умерла бабушка. Он от всех это скрыл, никому не сказал об этом. Я должен был выразить ему свои соблезнования. Но никто об этом не знал, а он продолжал играть и играл очень хорошо, несмотря на то что ему было тяжело морально», — приводит слова Дэнни Грина Yahoo Sports.
«Торонто» выиграл финальную серию плей-офф у «Голден Стэйт» со счётом 4-2 и впервые в истории стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.
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