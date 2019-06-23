Дэнни Грин: во время финала у Лоури умерла бабушка, но он скрыл это от нас

Атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Дэнни Грин рассказал, что по ходу финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» у разыгрывающего канадского клуба Кайла Лоури умерла бабушка, но он скрыл этот факт от партнёров.



«Безумие — у Кайла Лоури умерла бабушка. Он от всех это скрыл, никому не сказал об этом. Я должен был выразить ему свои соблезнования. Но никто об этом не знал, а он продолжал играть и играл очень хорошо, несмотря на то что ему было тяжело морально», — приводит слова Дэнни Грина Yahoo Sports.



«Торонто» выиграл финальную серию плей-офф у «Голден Стэйт» со счётом 4-2 и впервые в истории стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.