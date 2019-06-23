Карри не исключает своего участия в Олимпиаде-2020
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стефен Карри не исключает возможности своего участия в составе национальной команды в Олимпийских играх 2020 года, который пройдут в Токио.
«Энергия на Олимпийских играх — 2020 будет просто потрясающая. Я никогда раньше не выступал на Олимпиадах, но я играл на двух чемпионатах мира, так что у меня есть опыт выступления за национальную сборную. Но, если верить словам других игроков, ничего не сравнится с Олимпийскими играми», — приводит слова Стефена Карри USA Today.
В составе сборной США Стефен Карри становился победителем чемпионата мира 2010 года в Турции и чемпионата мира 2014 года в Испании. Карри является трёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.
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